Desarticulan un punto de venta de drogas en Plaza Huincul: secuestran cocaína y cannabis

Un nuevo golpe al microtráfico se concretó en el barrio Otaño de Plaza Huincul, donde efectivos de la División Antinarcóticos de Cutral Co realizaron un allanamiento que permitió desbaratar un punto de venta de estupefacientes.

Durante el operativo, la Policía del Neuquén secuestró dosis de cocaína y cannabis listas para la venta, además de dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados a la comercialización de drogas.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima ingresada por la plataforma “Narcoweb”, y fue reforzada mediante la app “Neuquén Te Cuida”. Tras más de 25 días de trabajo, la justicia autorizó el allanamiento.

Tres personas mayores de edad fueron notificadas por presunta infracción a la Ley 23.737 y quedaron en libertad supeditadas a la causa.

Desde la Policía se destacó el valor de las denuncias ciudadanas para avanzar en la lucha contra el narcotráfico en la región.