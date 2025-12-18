Derribaron otra vivienda donde se comercializaba droga en Plaza Huincul

Una nueva vivienda vinculada a la comercialización de estupefacientes fue derribada en la ciudad de Plaza Huincul. El inmueble estaba ubicado en el barrio Uno, en el sector de las conocidas gamelas que antiguamente eran utilizadas por YPF para alojar a sus trabajadores.

El predio, que había sido usurpado durante muchos años, fue cedido recientemente al municipio, lo que permitió avanzar con la demolición. La tarea se realizó con la presencia del intendente Claudio Larraza y de la presidenta de la barriada.

Se trata de la segunda vivienda destruida en la ciudad por estar relacionada con la venta de droga. Al respecto, el intendente señaló que existen varias viviendas vinculadas a lo que denominó “kioscos narco” y explicó que actualmente se analiza cuál será el destino del espacio recuperado.

El operativo se llevó adelante de manera conjunta entre el Municipio de Plaza Huincul y el Ministerio Público Fiscal, en el marco de las acciones destinadas a combatir el narcomenudeo y recuperar espacios para la comunidad.