Derecho a réplica: familiares desmienten abandono de adulto mayor de 92 años

La familia de Antonio Guayquillán, vecino del barrio Monte Hermoso de Cutral Co, salió públicamente a desmentir versiones de abandono que circularon en redes sociales tras la difusión de un video que mostraba al adulto mayor y sugería que no contaba con condiciones básicas adecuadas.

En una entrevista brindada en Matutino, Graciela Inostrosa, nuera de Antonio, aseguró que la información difundida es falsa. Explicó que el hombre sí tiene heladera —incluso recientemente le compraron una nueva— y que recibe cuidados permanentes por parte de su familia. “Lo bañamos cada dos días, lo afeitamos y come bien. No queremos donaciones porque no las necesita”, afirmó.

Impacto emocional

Guadalupe, nieta del hombre de 92 años según su documento, relató que la viralización del video tuvo un fuerte impacto en su abuelo. “Se le subió la presión, se largó a llorar y decía ‘¿por qué me hacen esto, si yo nunca molesté a nadie?’”, expresó.

Según la familia, Antonio se sintió expuesto y afectado por la situación, además de molesto con quienes difundieron las imágenes sin autorización.

Pedido de retiro del video

Los familiares señalaron que ningún organismo estatal se presentó para constatar la situación, aunque sí recibieron ayuda alimentaria de una iglesia de manera reservada. También remarcaron que el adulto mayor está acompañado por hijos y nietos que lo visitan con frecuencia y que comparte reuniones familiares los fines de semana.

Asimismo, aclararon que Antonio no desea ingresar a un hogar y que su voluntad es continuar viviendo en su casa.

Finalmente, la familia solicitó que el video sea retirado de circulación por haber sido grabado sin consentimiento y por las consecuencias negativas que generó en su salud y estado anímico. “Lo único que pedimos es que puedan sacar ese video, porque nos trae muchas repercusiones tanto para él como para nosotros”, concluyeron.