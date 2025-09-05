Denuncian nuevo caso de acoso en una escuela de la comarca

Alumnos de la EPET 10 de Plaza Huincul realizaron una manifestación en la entrada del establecimiento para denunciar a un profesor de educación física, acusado de haber ingresado al baño de mujeres mientras alumnas se encontraban dentro.

Según relataron, al plantear la situación a las autoridades escolares no recibieron respuestas y el hecho fue minimizado. Una de las alumnas señaló que ya existen tres denuncias y que recurrirán a la Defensoría del Niño y del Adolescente para exigir medidas.

“Nosotras no queremos tener contacto con este profesor”, expresó la estudiante.

Cabe recordar que meses atrás se registró un episodio similar en el CPEM 6, donde un docente denunciado por acoso y con antecedentes fue apartado de la institución.