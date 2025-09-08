Denuncian contaminación del río Aluminé con residuos cloacales

Preocupación y malestar generó en la localidad cordillerana de Aluminé la aparición de residuos cloacales vertidos en el río, uno de los recursos naturales más característicos y turísticos de la ciudad.

Vecinos de la zona enviaron imágenes que muestran la contaminación del cauce, lo que generó alarma por las posibles consecuencias en la salud y en el medioambiente. Incluso, se informó que una muestra de agua fue trasladada a la comarca para analizar su potabilidad, teniendo en cuenta que el río es utilizado por habitantes y turistas.

El intendente Diego Victoria fue notificado de la situación por un medio local de Aluminé. Sin embargo, la respuesta del jefe comunal no fue bien recibida, ya que, lejos de dar explicaciones, se mostró molesto con el medio de comunicación por difundir la denuncia.

La comunidad exige controles y medidas urgentes para evitar que el río, patrimonio natural y atractivo turístico, se vea gravemente afectado por la contaminación cloacal.