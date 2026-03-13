Demoran a un hombre y secuestran armas tras persecución policial en Cutral Co

Un hombre fue demorado y se secuestraron dos armas de fuego y una motocicleta luego de un procedimiento realizado por personal de la División Especial Motorizada de la Policía del Neuquén en la ciudad de Cutral Co.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando varios llamados alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en la intersección de las calles 22 de Octubre y Córdoba. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un hombre que circulaba a alta velocidad en una motocicleta, por lo que iniciaron una persecución.

Tras perder el control del rodado y chocar, el sujeto intentó escapar a pie, pero fue rápidamente reducido por los uniformados luego de oponer resistencia. En el procedimiento se secuestraron dos armas de fuego —una pistola y un revólver— además de la motocicleta en la que se movilizaba.

En paralelo, otro hombre presentaba una lesión leve en un pie producto de un disparo. Según relató a los efectivos, el incidente se habría originado a partir de un conflicto previo con el demorado. Personal de salud acudió al lugar, aunque el herido rechazó recibir atención médica.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 15°, con intervención de la Justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido.