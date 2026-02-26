Del intento de robo a un golpe en una verdulería: el mismo sospechoso volvió a actuar en Pueblo Nuevo

Luego del intento de robo en una vivienda de Pueblo Nuevo que fue publicado esta mañana, se conoció que el mismo malviviente habría continuado su recorrido por el barrio y, apenas diez minutos más tarde, concretó un robo en un comercio de la zona.

El propietario de una verdulería cercana al domicilio donde se registró el primer hecho envió a este medio las imágenes de sus cámaras de seguridad, donde se observa a un hombre con características similares ingresando al local y llevándose dinero en efectivo y un posnet.

Según precisó el comerciante, el episodio ocurrió alrededor de las 8.20 de la mañana de este jueves. En las grabaciones se puede ver cómo el sujeto entra al local y, aprovechando un momento de distracción, sustrae los elementos antes de retirarse rápidamente.

Antecedente reciente

Tras revisar archivos periodísticos, este medio constató que hace dos semanas se registró un hecho de características similares en otra verdulería ubicada en la esquina de Roca y Alberdi. En aquella oportunidad, las cámaras también captaron a un individuo con rasgos y modalidad coincidentes, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de la misma persona.

Los comerciantes del sector manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos delictivos en horarios matutinos y solicitaron mayor presencia policial en el barrio.

Las imágenes ya fueron puestas a disposición de las autoridades para avanzar en la investigación y tratar de identificar al sospechoso.