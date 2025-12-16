Decretaron asueto por Nochebuena y Fin de Año para los empleados públicos: cómo funcionará el Estado durante las Fiestas

El Gobierno nacional decretó asueto administrativo para los empleados de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en el marco de las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año.

La medida fue oficializada este lunes a la madrugada mediante su publicación en el Boletín Oficial, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según se indicó, la decisión tiene como objetivo facilitar las reuniones familiares, los preparativos previos a las fiestas y los desplazamientos turísticos en todo el país.

Desde el Ejecutivo señalaron que tanto la Navidad como el Año Nuevo son fechas de especial relevancia social y cultural, y que la legislación argentina las reconoce como feriados nacionales inamovibles. En ese sentido, el otorgamiento del asueto busca acompañar ese espíritu y contribuir a una mejor organización de las actividades familiares y recreativas.

Durante las jornadas de asueto, la actividad administrativa del Estado nacional se verá reducida, aunque se prevé que los organismos y áreas consideradas esenciales mantengan guardias mínimas para garantizar la prestación de servicios indispensables.

La medida alcanza exclusivamente al personal de la Administración Pública Nacional y no implica necesariamente la adhesión automática de provincias, municipios ni del sector privado, que podrán definir su propio esquema de funcionamiento durante las Fiestas.