Declararon responsable al acusado por el homicidio de Gustavo Villar Santos

Concluyó la audiencia por el homicidio de Gustavo Villar Santos, el joven de 27 años asesinado en noviembre de 2025 en Picún Leufú. Durante la jornada, el imputado Elicio Huercán reconoció ser el autor del crimen y aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado.

El abogado querellante, Jesús Omar Pérez, confirmó que no será necesario realizar un juicio oral con testigos, ya que el acusado admitió el hecho frente al juez. Ahora resta definir la pena que deberá cumplir, en una nueva audiencia que se fijará en los próximos días.

“En ocho meses hemos avanzado muchísimo, ya tenemos la declaración de responsabilidad y sólo falta determinar la condena”, expresó Pérez.

La familia de la víctima siguió la audiencia acompañada por vecinos de Picún Leufú, aunque prefirió no realizar declaraciones públicas. Según trascendió, algunos integrantes aceptan el acuerdo para evitar prolongar el dolor del proceso judicial, mientras que otros consideran insuficiente la posible condena reducida que contempla el juicio abreviado.

La querella espera que la pena alcance el mínimo previsto para este tipo de homicidios: 10 años y 8 meses de prisión.