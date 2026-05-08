Debut soñado para Martín Jara: del taller a un sexto puesto en Roca con su Falcon

El piloto cutralquense Martín Jara tuvo un estreno más que positivo en la categoría TC Neuquino, la máxima divisional de pista de Ford, tras lograr un sexto puesto en la final disputada en General Roca, luego de un fin de semana cargado de problemas mecánicos, esfuerzo familiar y mucho trabajo contrarreloj.

Desde el taller ubicado sobre calle Primeros Pobladores, Jara repasó cómo fue la preparación de su Falcon número 37, un auto prácticamente nuevo que terminó de armarse apenas días antes de la competencia.

“El motor se puso tres días antes de ir a correr. Cargamos el auto y nos fuimos directo a Roca”, contó.

Sin embargo, el debut estuvo lejos de ser sencillo. Durante las pruebas libres del sábado rompieron el cárter debido a lo bajo que estaba el vehículo y los constantes golpes contra los pianitos del circuito. Eso obligó al equipo a desmontar el motor y perder la clasificación.

“El domingo terminamos a las dos de la mañana de poner el motor y salimos a correr igual”, relató.

A pesar de largar desde el puesto 17 en la serie, Jara logró avanzar hasta el noveno lugar. Luego, en la final, partió nuevamente desde atrás y terminó sexto, resultado que consideró “muy bueno” teniendo en cuenta el contexto y que el auto debutaba oficialmente en pista.

El piloto destacó especialmente el acompañamiento de toda su familia durante el fin de semana de competencia.

“Mi señora cuidando al bebé, mi mamá tirándose abajo del auto, mis cuñados, mi viejo trabajando todos los días en el taller. Todo esto es gracias a ellos”, expresó emocionado.

También recordó el trabajo que realizaron junto a su cuñado para reparar el vehículo durante la madrugada.

“Ninguno de los dos había sacado nunca un motor. El motorista nos dio algunas indicaciones y nos pusimos a desarmar y armar todo solos”, explicó.

El Falcon negro mate con detalles en naranja y celeste flúor cuenta con un motor que desarrolla entre 265 y 270 caballos de fuerza, convirtiéndose en uno de los protagonistas del fin de semana.

Ahora, el equipo ya piensa en la próxima fecha del 20 de junio en General Roca, ya que por cuestiones laborales no podrán participar de la competencia prevista en Centenario.

Además, Jara comentó que buscan sponsors para afrontar los elevados costos del automovilismo.

“Cada carrera ronda el millón y medio de pesos entre logística, combustible, reparaciones e inscripciones”, indicó.

Quienes deseen colaborar o seguir la actividad del equipo pueden hacerlo a través de Instagram en “jaracompeticion37” o “martinjara37”.