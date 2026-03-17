Debate por terrenos y obras aprobadas marcaron la sesión en Plaza Huincul, sobre la situación judicial de Ávila no se opinó

El presidente del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, Daniel Vidondo, brindó un resumen de la sesión realizada este martes, donde se trataron varios temas clave, entre ellos la aprobación de obras y una controvertida prórroga vinculada a terrenos.

Según explicó el titular del cuerpo legislativo, uno de los puntos principales fue la aprobación de la obra legal correspondiente a la manzana 219 del barrio Universitario. Además, se sancionó por mayoría una ordenanza que establece la prórroga de plazos para terrenos adjudicados, aunque no contó con el acompañamiento de Vidondo ni de la concejal Gorsd.

El presidente del Concejo fundamentó su voto negativo al señalar que, si bien no están en desacuerdo con la finalidad de la ordenanza —que busca acompañar a quienes necesitan más tiempo para construir—, consideraron que faltó un análisis más profundo. “Tuvimos un año y medio para trabajar en una ordenanza más completa y consensuada, pero no se hizo. Nos sorprendieron los plazos y volvemos a la misma situación”, expresó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de realizar un relevamiento detallado de los terrenos adjudicados, para conocer cuáles han sido construidos, cuáles no, y en qué casos corresponde la caducidad. “No se hizo ese trabajo y por eso no acompañamos”, sostuvo.

Vidondo también hizo hincapié en la problemática de la entrega de lotes sin servicios, una práctica que cuestionó y que, según indicó, debe ser modificada en la normativa vigente. “Hay cientos de terrenos entregados sin servicios, donde la gente ni siquiera sabe dónde está su lote. Eso no se puede repetir”, afirmó, y agregó que el objetivo debe ser garantizar únicamente la adjudicación de tierras con infraestructura básica.

Asimismo, advirtió sobre la existencia de alrededor de 1.400 personas que aún esperan acceder a un terreno, lo que refuerza la necesidad de ordenar la política habitacional local.

Durante la sesión también se abordaron otros temas, como reconocimientos institucionales —entre ellos el aniversario de la Escuela 159— y la reprogramación de actividades por el feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Por otro lado, al ser consultado sobre la situación judicial que involucra al concejal Sebastián Ávila, Vidondo evitó emitir opinión. Señaló que se trata de una cuestión personal que deberá resolverse en el ámbito judicial y que, como abogado, no puede expedirse sin conocer el expediente en profundidad.

Finalmente, indicó que el proceso recién comienza y que, de avanzar, el Concejo deberá analizar cómo proceder ante un escenario inédito en el cuerpo deliberativo.