Debate por controles: desde Tránsito aseguran que se puede exigir el comprobante de patente

El director de Tránsito de la Municipalidad de Cutral Co, Pablo Hermosilla, se refirió a los controles vehiculares que se realizan en la ciudad y afirmó que el comprobante de pago de patente forma parte de la documentación que puede ser requerida a los conductores, en medio de un debate entre vecinos sobre su exigibilidad.

En una entrevista realizada por el móvil de prensa, Hermosilla —quien asumió recientemente el cargo hace aproximadamente dos semanas— explicó que actualmente se encuentran reforzando los controles en distintos puntos de la ciudad, con foco en la documentación obligatoria.

“Nosotros lo que pedimos siempre es el recibo de la patente. Es un impuesto municipal que se debe pagar, y si no se cuenta con ese comprobante se pueden labrar contravenciones”, señaló el funcionario.

Sus declaraciones surgen luego de que vecinos manifestaran dudas sobre si este requisito está contemplado dentro de la normativa vigente. Mientras algunos sostienen que no es exigible según la Ley Nacional de Tránsito, otros aseguran lo contrario.

En ese contexto, Hermosilla remarcó que en la ciudad se viene solicitando el comprobante como parte de los controles habituales, y aseguró que la comunidad “ya está sabiendo que es una de las documentaciones requeridas”.

Por otra parte, el titular de Tránsito indicó que los operativos se desarrollan tanto en horario diurno como nocturno, y que también se trabaja en tareas preventivas, especialmente en horarios escolares para garantizar la seguridad vial.

Además, adelantó que se están evaluando cambios en la circulación de algunas calles de barrios como Parque Este y Parque Oeste, con el objetivo de mejorar el ordenamiento del tránsito y evitar demoras innecesarias.

Finalmente, destacó que ante modificaciones en el sentido de circulación, se implementa primero una etapa de prevención y señalización antes de aplicar sanciones, para permitir que los vecinos se adapten a los cambios.

El tema de la exigencia del comprobante de patente continúa generando discusión, y se espera que en los próximos días pueda haber mayores precisiones sobre su alcance legal.