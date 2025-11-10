Danza y Pasión vuelve a conquistar el escenario del Pre Cosquín: rumbo a Córdoba por sexta vez

Una vez más, y por sexta vez, el corazón de Danza y Pasión vuelve a latir con fuerza. Con enorme orgullo y profunda emoción, el grupo celebra haber alcanzado un nuevo sueño: ser parte de la delegación que representará a la sede Choele Choel en el Pre Cosquín 2026, rumbo a la mítica Plaza Próspero Molina, en Córdoba.

El logro es fruto de muchos años de trabajo, esfuerzo silencioso y pasión compartida: interminables ensayos, viajes, risas y lágrimas que hoy se traducen en una nueva oportunidad de mostrar el arte local en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

En esta ocasión, Danza y Pasión presentará dos cuadros que nacen desde el alma: “El precio de un amor prohibido” y “Sangre negra”, obras cargadas de historia, emoción e identidad, que reflejan la esencia del grupo y su compromiso con la danza y la cultura popular.

“Seis veces hemos emprendido este camino, y cada una de ellas nos llena de nuevas ilusiones. Porque cuando los sueños se persiguen con el alma, siempre hay nuevas metas que alcanzar”, expresaron desde la agrupación.

El grupo agradeció especialmente a las familias, amigos y a toda la comunidad que acompaña y cree en este proyecto artístico que crece desde el esfuerzo colectivo, el compromiso y la pasión por la danza.

Además, la jornada trajo más motivos de celebración: los bailarines Fran Niciforov y Nara Camargo obtuvieron el pase al Pre Cosquín con su destacada danza de pareja estilizada, y Nara Camargo recibió una mención especial como Mejor Bailarina del certamen.

Una vez más, Danza y Pasión demuestra que los sueños se alcanzan con trabajo, entrega y corazón.