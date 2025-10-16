Cutral Co transfirió tierras a la provincia para regularizar la titularidad de 45 familias

La firma de escrituras marca el inicio de la etapa final del proceso de regularización en el barrio Parque Oeste.

Este miércoles se concretó un paso clave para garantizar la seguridad jurídica de 45 familias del barrio Parque Oeste de Cutral Co: el municipio transfirió oficialmente a la provincia las tierras donde se encuentran asentadas las viviendas, lo que permitirá avanzar en la regularización dominial y otorgar finalmente los títulos de propiedad.

El acto de firma de escrituras se realizó con la presencia del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), Pablo Dietrich, y la Escribana General de Gobierno, Laura Miranda.

Las tierras transferidas corresponden a las manzanas 40 A y 41 A del mencionado barrio. Con esta firma, el IPVU se convierte en titular de los lotes y podrá avanzar con los trámites necesarios para que los vecinos obtengan la titularidad definitiva de sus viviendas, un reclamo histórico de la comunidad.

Durante el encuentro, las autoridades recordaron que en 2003 se firmó un convenio de regularización de inmuebles entre el municipio y el IPVU, que establecía las obligaciones para avanzar con mensuras y otros trámites administrativos. Ese proceso fue retomado en 2009, y más adelante requirió también la aprobación del Concejo Deliberante.

“La firma de hoy marca el inicio de la última etapa de un proceso que lleva años, y que tiene como objetivo garantizar el derecho a la tierra y la vivienda con seguridad jurídica para nuestros vecinos”, expresó el intendente Rioseco.

La medida fue celebrada por las familias del sector, que ahora están un paso más cerca de recibir el título de propiedad, lo que les permitirá acceder a créditos, realizar mejoras con respaldo legal y asegurar la herencia para sus hijos.