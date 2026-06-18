Cutral Co será sede del primer Congreso Provincial de Psicología Social

La ciudad de Cutral Co albergará el próximo 27 de junio el Primer Congreso Provincial de Psicología Social, una propuesta que reunirá a profesionales y estudiantes de toda la provincia bajo el lema “Intervenir en comunidad es construir salud”.

La psicóloga social Daniela Baigorria explicó que el encuentro se realiza en el marco del Día del Psicólogo Social, que se conmemora el 25 de junio, y tiene como objetivo visibilizar el trabajo que desarrollan estos profesionales en distintos territorios de Neuquén.

Durante la jornada se abordarán temáticas vinculadas a los vínculos y la subjetividad, la salud mental comunitaria, el trabajo con infancias y adolescencias, las instituciones, el ámbito laboral y las intervenciones en situaciones de emergencia. Además, se pondrá en valor el abordaje grupal como herramienta central de la psicología social.

Uno de los expositores destacados será el psicólogo social Diego Cáceres, reconocido conferencista nacional, quien brindará una disertación sobre consumos problemáticos y adicciones desde una perspectiva comunitaria.

Baigorria también destacó los avances logrados en la Legislatura provincial respecto al proyecto de ley que busca el reconocimiento y la regulación profesional de la Psicología Social en Neuquén. En ese sentido, señaló que actualmente muchos profesionales no pueden desempeñarse formalmente en su especialidad pese a contar con títulos oficiales.

La actividad se desarrollará desde las 8:30 hasta las 14:30 horas y ya cuenta con alrededor de 170 personas inscriptas. La convocatoria está dirigida a profesionales y estudiantes de Psicología Social de toda la provincia, y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 22 de junio.