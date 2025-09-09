Cutral Co será sede de la segunda edición de Vaca Muerta Net Zero, el encuentro clave hacia la neutralidad de carbono

El próximo miércoles 17 de septiembre, Cutral Co volverá a convertirse en el centro de la agenda energética nacional al ser sede de la segunda edición de Vaca Muerta Net Zero, el encuentro que busca reafirmar el compromiso de Neuquén con la transición energética y la reducción de emisiones.

La jornada se realizará en el Centro Cultural “José Héctor Rioseco”, de 9:30 a 18:30, y contará con la presencia de autoridades provinciales, representantes de las principales operadoras del sector hidrocarburífero, especialistas y empresarios. Se abordarán los avances en políticas públicas, planes de acción del sector y desarrollos tecnológicos que apuntan a una producción más eficiente, competitiva y sostenible.

La primera edición, realizada también en Cutral Co en 2024, marcó un hito en la agenda energética del país y permitió trazar una hoja de ruta conjunta entre Estado, empresas y comunidad. Ese trabajo recibió reconocimiento internacional con el Climate Positive Award 2024, otorgado por Green Cross durante la Cumbre de Carbono de las Américas en abril de este año.

Con esta nueva edición, Cutral Co se consolida como la ciudad anfitriona del debate global sobre la descarbonización en Vaca Muerta, poniendo a Neuquén en la vanguardia de la acción climática y la innovación tecnológica.