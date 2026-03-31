Cutral Co se prepara para la Feria de Pascuas 2026: abren inscripciones para emprendedores y gastronómicos

La ciudad de Cutral Co lanzó la convocatoria abierta para participar de una nueva edición de la esperada Feria de Pascuas 2026, un evento que reúne a emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas en un espacio pensado para toda la familia.

La feria se desarrollará del 2 al 5 de abril, en el horario de 9 a 19 horas, y tendrá lugar a la vera de la Ruta 22, junto al reconocido punto de referencia local: el Monumento a La Última Cena.

📌 ¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a distintos rubros:

Reventa y artesanos

Emprendimientos gastronómicos (con productos habilitados)

Food trucks

Además, se invita especialmente a quienes ofrezcan propuestas gastronómicas temáticas de Pascuas, como elaboraciones con chocolate u otros productos típicos, siempre que cumplan con las normativas vigentes de Bromatología.

📝 ¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas pueden completar el formulario online disponible en el siguiente enlace:

👉 Formulario de inscripción

También se podrá acceder mediante el código QR difundido en la convocatoria oficial.

⚠️ A tener en cuenta

Desde la organización aclararon que la inscripción no garantiza un lugar en la feria. La selección y confirmación de los participantes estará a cargo de la Subsecretaría de Comercio y Bromatología.

Con esta iniciativa, el municipio busca seguir impulsando el desarrollo local, brindando un espacio de visibilización y venta para emprendedores de la región en una fecha tan significativa como Pascuas.