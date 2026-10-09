CUTRAL CO SE PREPARA PARA LA 2° FIESTA DEL TROPILLERO Y EL PIALADOR NEUQUINO

Este sábado 10 y domingo 11 de octubre se realizará la fiesta en el campo de jineteada “Herencia Gaucha”, con tradición, cultura, música y propuestas para toda la familia. Fuego24 realizará una transmisión especial a través de su canal de YouTube.

Cutral Co será escenario de la 2° Fiesta del Tropillero y el Pialador Neuquino, un encuentro que reunirá las tradiciones gauchas, la música y las actividades familiares durante dos jornadas en el campo de jineteada “Herencia Gaucha”.

Las entradas tendrán un valor de $25.000 para el sábado, con acceso al baile, y de $20.000 para el domingo, que también contará con cierre bailable. Los menores de 10 años no pagan y se permitirá ingresar con conservadoras sin costo adicional. La entrada se abona únicamente en efectivo.

Además, habrá un sector de fogón familiar para quienes deseen llevar adelante su propio asado. Como parte de las propuestas del domingo, con las primeras 100 entradas se sorteará un lechón cocinado, donado por la familia Venegas.

📺 TRANSMISIÓN ESPECIAL DE FUEGO24

Fuego24 acompañará esta celebración con una transmisión especial a través de su canal de YouTube Fuego24cco, para que toda la comunidad pueda disfrutar de esta fiesta de las tradiciones neuquinas.

Dos jornadas para compartir las costumbres gauchas, la música y el encuentro familiar en Cutral Co.