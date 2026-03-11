Cutral Co recuerda el aluvión del 11 de marzo y renueva el compromiso con la memoria

Cada 11 de marzo la comunidad de Cutral Co vuelve a mirar hacia el pasado para recordar uno de los momentos más dolorosos de su historia: el aluvión que afectó a la ciudad y dejó profundas marcas en la memoria colectiva.

51 años después de aquel episodio, el recuerdo sigue presente entre los vecinos que fueron testigos de la fuerza de la naturaleza. Las intensas lluvias provocaron que grandes cantidades de agua y barro atravesaran distintos sectores de la ciudad, afectando viviendas, calles y a numerosas familias que debieron enfrentar pérdidas materiales y momentos de gran angustia.

Sin embargo, en medio de la tragedia también surgió una fuerte muestra de solidaridad. Vecinos, instituciones y organizaciones sociales se unieron para asistir a quienes más lo necesitaban, colaborando con alimentos, ropa, refugio y tareas de limpieza en los barrios más afectados.

Con el paso del tiempo, el aniversario del aluvión se transformó en una jornada de memoria y reflexión. Autoridades locales y distintos sectores de la comunidad suelen recordar a las víctimas y destacar la capacidad de resiliencia de la ciudad para reconstruirse tras el desastre.

Además, la fecha invita a reflexionar sobre la importancia de la prevención y de las obras de infraestructura destinadas a reducir el impacto de fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes en distintas regiones del país.

Así, cada 11 de marzo no solo revive el recuerdo de lo ocurrido, sino que también reafirma el espíritu de una comunidad que supo levantarse y seguir adelante, fortalecida por la solidaridad y el compromiso colectivo.

