Cutral Co realizará un operativo para multar el uso y la venta de pirotecnia durante las fiestas

La Municipalidad de Cutral Co llevará adelante un operativo especial durante las fiestas de Navidad con el objetivo de controlar y sancionar el uso y la comercialización de pirotecnia, actividad que se encuentra prohibida en la ciudad.

Así lo confirmó Ana Stempin, jueza de Faltas, quien explicó que el procedimiento se realizará de manera conjunta con personal de Bromatología y del área de Comercio. Durante la noche de Navidad, los equipos recorrerán distintos barrios donde se registre el uso de pirotecnia, no solo para multar a quienes la utilicen, sino también a quienes la vendan de manera ilegal.

Stempin señaló que existen varias denuncias sobre domicilios en los que se estaría comercializando pirotecnia, los cuales serán visitados en el marco del operativo. “En Cutral Co está prohibido tanto el uso como la venta de pirotecnia, y vamos a hacer cumplir la ordenanza”, remarcó.

Asimismo, la jueza solicitó la colaboración de los vecinos de Plaza Huincul para que tampoco hagan uso de estos elementos, apelando a la responsabilidad y la convivencia ciudadana.

Finalmente, informó que serán varios los móviles municipales que estarán afectados a esta tarea, con recorridas preventivas y controles en distintos sectores de la ciudad durante las celebraciones.

Para denunciar venta o uso de pirotecnia en Cutral Co comunicarse al 2995532521 y en Plaza Huincul se puede denunciar al 2994095390 – 2995351489