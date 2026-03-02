Cutral Co proyecta un año de obras, salud y educación con fuerte inversión municipal

En un discurso marcado por la defensa de la democracia, la paz y la soberanía económica, el intendente de Cutral Co anunció una batería de proyectos estratégicos para 2026, destacando el superávit fiscal municipal —que definió como el más importante en la historia de la ciudad— y una fuerte inversión en infraestructura, salud, educación y deporte.

Salud: obras clave para la comarca

Entre los anuncios más relevantes se confirmó la inminente inauguración del Centro de Salud de Monte Hermoso y la adjudicación del esperado Centro Oncológico para la ciudad, una obra considerada prioritaria para evitar que pacientes deban trasladarse a Neuquen para recibir tratamiento.

Además, avanza la construcción de la planta de saneamiento, una obra de 14 millones de dólares financiada junto a la provincia y Plaza Huincul, pensada para garantizar el crecimiento ordenado de la comarca en los próximos 25 a 30 años.

Infraestructura urbana: pavimento y servicios

El municipio confirmó:

Reactivación y ejecución de la obra de calle Salta , clave para resolver problemas históricos de acumulación de agua en la zona centro-norte.

, clave para resolver problemas históricos de acumulación de agua en la zona centro-norte. Pavimentación en barrios Unión y Progreso

Avance del 60% en la red de gas para Monte Hermoso, Filli Dei, Villa El Puestero y sectores semirrurales, con el objetivo de alcanzar el 100% de cobertura.

Nuevas plazas y espacios públicos en barrio 25 de Mayo, Unión y Progreso.

Deporte: más espacios para los jóvenes

En materia deportiva, se anunció:

Inauguración de un nuevo gimnasio municipal y de la Universidad Tecnologica Nacional.

Construcción de dos nuevas canchas de césped sintético en barrios Pueblo Nuevo y Progreso.

Finalización del Centro Deportivo cercano al puente Aluvión, que incluirá cancha para fútbol y hockey.

El intendente subrayó que la demanda de espacios deportivos creció notablemente y que la inversión apunta a contener y acompañar a niños y jóvenes.

Educación y futuro productivo

La gestión municipal anunció la incorporación de cuatro o cinco nuevas carreras universitarias, articuladas con la Universidad Nacional del Comahue y la UTN, además de un fuerte sistema de becas para garantizar que los jóvenes puedan estudiar en la ciudad.

Asimismo, se ratificó la apuesta al desarrollo de energías limpias y a una planificación estratégica a 30 años, basada en la soberanía económica local y el crecimiento productivo.

