Cutral Co otorgará un bono extraordinario de $300 mil a beneficiarios del Programa Plus

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, anunció este miércoles el pago de un bono extraordinario de 300 mil pesos para los beneficiarios del Programa Plus. La medida fue acordada tras una reunión mantenida en la Municipalidad junto al secretario general de la Junta Interna de ATE, Juan Antío.

Según confirmó el jefe comunal, el beneficio se abonará el próximo 19 de junio y alcanzará a los programas de empleo municipales. Además, en la misma fecha se realizará el pago del aguinaldo a los trabajadores municipales.

“Estamos contentos porque logramos un acuerdo en este momento tan complejo para la Argentina”, expresó Rioseco al destacar el entendimiento alcanzado con los representantes sindicales.

Durante el anuncio, el intendente también resaltó el proceso de incorporación de trabajadores a la planta contractual del municipio. En ese sentido, señaló que en el último año y medio ya se concretaron más de 200 incorporaciones, una medida que, según indicó, genera mayores expectativas y compromiso entre los empleados municipales.