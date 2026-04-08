Cutral Co: malestar de padres por restricciones de ingreso en la Escuela 172

Un grupo de familias manifestó su descontento por una nueva medida implementada en la Escuela Provincial N° 172, donde se dispuso la presencia de personal de seguridad en el ingreso y se restringió el acceso de los padres al interior del establecimiento.

Según relató una madre a este medio, la decisión —que habría sido comunicada como una acción en beneficio de los estudiantes— impide a los adultos acompañar a sus hijos más allá del portón. De este modo, los niños deben ingresar solos al predio escolar, incluso en los primeros metros desde la vereda.

La situación generó malestar entre varias familias, que expresaron su desacuerdo con la medida. “Con respeto se pidieron explicaciones, pero inmediatamente se llamó a la policía”, indicó el mensaje recibido, describiendo un momento calificado como “muy desagradable”.

Durante la mañana de este miércoles, padres compartieron imágenes del ingreso al establecimiento, donde se observa la presencia policial, niños esperando en el exterior y adultos reunidos en la puerta. También señalaron que algunos alumnos habrían llegado tarde y permanecieron afuera, lo que incrementó la preocupación ante la llegada de las bajas temperaturas.

“¿Cuál es el beneficio?”, cuestionaron, al tiempo que advirtieron sobre las condiciones climáticas y la exposición de los menores en la vía pública.

Ante este escenario, un grupo de padres convocó a una reunión para este mediodía en el ingreso de la institución, con el objetivo de dialogar sobre la medida y expresar su postura frente a las autoridades escolares.

Mientras tanto, se espera que desde la dirección de la escuela se brinden precisiones sobre los motivos de la disposición y su alcance, en medio de un debate que pone en el centro la seguridad, pero también el bienestar de los alumnos.