Cutral Co inicia una encuesta sobre el desarrollo infantil en niños de hasta 6 años

A partir del mediodía de este miércoles, la ciudad de Cutral Co dará inicio a una importante encuesta destinada a evaluar el desarrollo infantil en niños y niñas de entre 1 y 5 años. El relevamiento será realizado por encuestadoras y promotoras barriales que recorrerán los distintos barrios de la ciudad, en el marco de un estudio impulsado por FLACSO Argentina, con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Cultura y Educación.

El objetivo de este trabajo es conocer en profundidad las habilidades de desarrollo de la primera infancia en la comunidad local, para así fortalecer y orientar las políticas públicas destinadas a este sector clave de la población.

Los encuestadores estarán debidamente identificados con chalecos verdes y tarjetas de autorización oficial, para brindar tranquilidad y confianza a los vecinos. La encuesta será breve, tomará solo unos minutos y se realizará directamente en los hogares.

Desde el municipio se remarcó que el estudio es completamente seguro y confidencial, y que la participación de las familias es fundamental para seguir construyendo una ciudad que acompañe y potencie el desarrollo integral de sus niños y niñas.

Las visitas comenzarán hoy, miércoles 8 de octubre, desde las 12:00 hs.