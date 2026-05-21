Cutral Co incorporó un minibús y un camión volcador para reforzar servicios y actividades comunitarias

El municipio de Cutral Co presentó este jueves nuevas unidades destinadas a fortalecer la infraestructura de movilidad y los servicios públicos de la ciudad. Se trata de un minibús para actividades sociales, culturales y educativas, y un camión volcador que será utilizado en distintas tareas operativas.

La entrega fue encabezada por el intendente Ramón Rioseco en el Parque de la Ciudad, donde destacó la importancia de seguir invirtiendo en equipamiento para responder a las demandas diarias del municipio.

“El desgaste de los vehículos es muy grande porque están prácticamente las 24 horas al servicio de la comunidad. Esto significa fortalecer ese espacio”, expresó.

En relación al minibús, Rioseco explicó que estará destinado principalmente al traslado de niños y jóvenes de escuelas y barrios para actividades de micro turismo, propuestas culturales y deportivas dentro de la ciudad.

“Queremos que los chicos conozcan la ciudad, se hagan parte de ella y valoren su identidad, su cultura y sus espacios”, señaló.

Por otra parte, el nuevo camión volcador será incorporado al área de servicios públicos para reforzar tareas operativas en distintos sectores de Cutral Co.