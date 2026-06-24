Cutral Co inauguró un nuevo Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos en barrio Pueblo Nuevo

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, recorrió las instalaciones del nuevo Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos que funcionará en el Centro Comunitario del barrio Pueblo Nuevo, ubicado en Stankovski 50. El espacio está destinado a brindar atención, contención y acompañamiento integral a pacientes oncológicos y sus familias.

El dispositivo contará con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la medicina, enfermería, kinesiología, salud mental y trabajo social, con el objetivo de ofrecer una atención integral y cercana a la comunidad.

Durante la visita, Rioseco estuvo acompañado por autoridades sanitarias y municipales, entre ellas el director del Hospital Zonal Cutral Co–Plaza Huincul, Gastón Zúñiga, y el director de la Región Sanitaria Comarca Limay, Daniel Conti, además de especialistas del área y referentes barriales.

El jefe comunal destacó la importancia del nuevo espacio frente a la alta demanda del sistema de salud y el impacto que implica para las familias el tratamiento de enfermedades oncológicas, remarcando que permitirá evitar traslados frecuentes a la ciudad de Neuquén.

El edificio fue refaccionado integralmente por el Municipio, con mejoras en consultorios, sanitarios adaptados, instalación de gas y nueva iluminación, entre otras obras.

El centro atenderá de lunes a viernes de 8 a 16 horas, y contará además con un canal de consultas vía WhatsApp para emergencias o interconsultas fuera del horario de atención.