Cutral Co inauguró un espacio de memoria en homenaje a la familia Metz

Ayer jueves por la tarde quedó inaugurado un monumento en homenaje a la familia Metz en la intersección de Avenida Carlos H. Rodríguez y San Juan Bosco, en Cutral Co, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976.

El espacio recuerda a Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz, secuestrados en la ciudad durante la última dictadura cívico-militar. Además, incorpora la historia de su hijo, restituido en julio de 2025 como el nieto recuperado número 140, tras 49 años de búsqueda encabezada por su hermana Adriana.

Del acto participaron el intendente Ramón Rioseco, el presidente del Concejo Deliberante Jesús San Martín, familiares de detenidos desaparecidos y ex presos políticos.

Durante la ceremonia, se destacó la importancia de mantener viva la memoria y continuar la lucha por verdad y justicia. “No hay olvido ni perdón, pero sí memoria”, expresaron, reafirmando el compromiso colectivo con el “Nunca Más”.