Cutral Co inauguró su Nuevo Centro de Monitoreo Urbano, uno de los más modernos de la región

Este viernes quedó oficialmente inaugurado el Nuevo Centro de Monitoreo Urbano de Cutral Co, una obra que moderniza integralmente el sistema local de vigilancia y fortalece la capacidad operativa en materia de seguridad ciudadana.

El edificio, de 180 m², fue diseñado para alojar a 18 operadores y cuenta con una pantalla central de gran formato que permite visualizar múltiples cámaras en tiempo real. La modernización consolida un proceso iniciado en 2012, cuando la ciudad comenzó con apenas 8 domos, y que hoy alcanza una red de 270 cámaras activas, posicionando a Cutral Co entre los Centros de Monitoreo más avanzados de la región.

Durante el acto, el intendente Ramón Rioseco destacó la importancia estratégica de estas herramientas para la prevención del delito:

“Los Centros de Monitoreo son parte de la agenda que deben tener intendentes y gobernadores. Es responsabilidad del Gobierno Provincial, pero debemos acompañar en materia de seguridad. Agradezco a la Provincia por el aporte de 40 cámaras. Estamos trabajando junto a la Policía y la Fiscalía, y en estos últimos seis meses se concretaron numerosos allanamientos y una intensa persecución al narcotráfico para llevar tranquilidad a la gente”.

A su turno, el gobernador Rolando Figueroa valoró los resultados obtenidos gracias al trabajo coordinado entre las instituciones:

“El índice de delitos ha bajado en Cutral Co gracias al abordaje coordinado contra el narcomenudeo y al trabajo policial. En los próximos días firmaremos el contrato para modernizar la Unidad 22. Las políticas de Estado tienen que estar presentes”.

La jornada cerró con un recorrido por las instalaciones, donde autoridades provinciales y municipales destacaron que el nuevo Centro de Monitoreo constituye un paso fundamental en la consolidación de una política pública orientada a fortalecer la seguridad y la prevención en la ciudad.