Cutral Co inauguró el gimnasio del Colegio Tecnológico y destacó la educación pública

Con la presencia de autoridades provinciales y locales, quedó inaugurado el gimnasio del Colegio Tecnológico en Cutral Co, una obra destinada a fortalecer la educación, el deporte y la integración comunitaria.

Durante el acto, el intendente Ramón Ríoseco resaltó el esfuerzo municipal para concretar el proyecto, recordando que el colegio nació hace cuatro años ante la necesidad de ampliar la oferta técnica. “No hay que tener miedo, hay que avanzar y ejecutar”, expresó, al tiempo que defendió la educación pública como motor de desarrollo.

El nuevo gimnasio no solo será utilizado por estudiantes, sino también por la comunidad y por alumnos de carreras vinculadas a la educación física. Además, el jefe comunal adelantó que continúan en marcha nuevas obras educativas en la ciudad.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa vinculó la importancia de la formación técnica con el futuro energético de la provincia, destacando el rol de Vaca Muerta y el desarrollo del gas natural licuado (GNL).

“El desafío es generar oportunidades desde la educación para que los jóvenes sean protagonistas del crecimiento que viene”, afirmó.

El acto concluyó con el tradicional corte de cintas, que tuvo como protagonistas a los propios estudiantes, en un espacio que desde ahora estará abierto tanto a la comunidad educativa como al público en general.