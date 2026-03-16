Cutral Co fue sede de un encuentro de maxibásquet femenino por el Día de la Mujer

En el marco del Día de la Mujer, el Gimnasio Municipal de Cutral Co fue escenario de un encuentro de maxibásquet femenino que reunió a delegaciones de El Chocón, Neuquén capital, Plaza Huincul, San Martín de los Andes y la ciudad anfitriona. La jornada estuvo marcada por el deporte, la integración y la camaradería entre jugadoras de distintas localidades.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Deporte y Juventud y contó con la participación de mujeres de diversas edades. El equipo local estuvo conformado por jugadoras desde los 30 hasta los 80 años, reflejando el espíritu inclusivo de la disciplina.

En este marco, el proyecto “Maxibásquet Femenino en Cutral Co” continúa ampliando los espacios de participación con las categorías +30, +40, +50 y +60, promoviendo la práctica del básquet en distintas etapas de la vida.

Del encuentro también participaron el intendente Ramón Rioseco; el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarin; la concejal Elida González; y la coordinadora del básquet femenino, Liliana Lillo.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó el rol del deporte en la comunidad. “Estamos desbordados con tantas actividades. Trabajamos para tener más infraestructura en los barrios. No nos alcanza el tiempo para poder llegar a todos los deportes. En Cutral Co se respira deporte y esa es la manera de combatir la inseguridad y la violencia. El deporte es una herramienta extraordinaria para construir una mejor sociedad”, expresó.