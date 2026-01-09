Cutral Co fortalece la capacitación comunitaria con un nuevo acuerdo institucional

Ayer al mediodía se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Colaboración Recíproca entre la Municipalidad de Cutral Co y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Provincia de Neuquén, con el objetivo de fortalecer el programa Formar Formadores.

El acto contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco, la doctora Patricia Lupica Cristo, en representación de la Asociación —entidad que promueve actividades de formación, capacitación y cooperación institucional— y la Jueza de Paz, doctora Claudia Vega, quien además es coordinadora e impulsora del proyecto.

Durante su intervención, el jefe comunal destacó los resultados obtenidos en la primera experiencia del programa. “La primera experiencia de Formar Formadores fue muy buena, y creo que la Provincia la está observando, ya que participó de forma colaborativa. Con este convenio la idea es fortalecer el programa, darle mayor apertura e incluir a la Secretaría de la Mujer, que puede aportar muchos profesionales para contener al ser humano, que es la prioridad del Gobierno”, expresó Rioseco.

Asimismo, el intendente remarcó la importancia de pensar en las infancias y juventudes. “Hay que pensar en los chicos. Necesitamos darles herramientas a los formadores para que podamos contenerlos”, sostuvo.

Por su parte, Patricia Lupica Cristo aclaró que el acuerdo no implica contraprestación económica. “Este convenio está destinado a que los profesionales que integran la Asociación, de manera voluntaria y colaborativa, impulsen acciones de formación y capacitación a través del programa Formar Formadores”, señaló.

El convenio busca consolidar el trabajo articulado entre el Municipio y el ámbito judicial, promoviendo la capacitación como herramienta clave para el acompañamiento social y comunitario.