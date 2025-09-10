Cutral Co firmó convenio con la UTN para una nueva carrera universitaria

Esta mañana, en el salón Américo Verdinelli de Cutral Co, el intendente Ramón Rioseco y el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Pablo Liscovsky, firmaron un convenio para la apertura de una nueva carrera universitaria en la ciudad.

Se trata de la Tecnicatura en Programación, que comenzará a dictarse en el período 2026. Como paso previo, durante este año se llevará adelante un seminario de nivelación, que permitirá a los estudiantes iniciar la carrera formalmente el próximo año.

En su discurso, Rioseco destacó la importancia de generar oportunidades de formación superior en la localidad:

“Es una oportunidad para quienes no pueden viajar a otra ciudad a estudiar. La escuela pública es el arma más poderosa que podemos darle a nuestros jóvenes para transformar su futuro. Que puedan acceder a la universidad en su propia ciudad es un paso fundamental”.

Asimismo, el jefe comunal anunció que las inscripciones comenzarán el próximo lunes, invitando a los jóvenes de la región a sumarse a esta propuesta académica.

Con este acuerdo, Cutral Co avanza en el fortalecimiento de su oferta educativa, apostando a la formación en el área tecnológica y a la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo local.