Cutral Co: condenan a una mujer por venta de drogas a 4 años de prisión y al pago de una multa millonaria

En apenas dos meses de iniciado el proceso judicial, una mujer acusada de vender drogas en la ciudad de Cutral Co fue declarada penalmente responsable y recibió una condena que contempla prisión efectiva, una multa millonaria y el decomiso del dinero hallado en su vivienda.

El caso se resolvió el jueves pasado, durante una audiencia en la que el fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Rodrigo Blanco presentaron los términos del acuerdo pleno. La resolución, aceptada por todas las partes, establece una pena de 4 años de prisión efectiva para Paola González, además del pago de una multa de 15,6 millones de pesos y el decomiso de $3.115.800 secuestrados en su casa durante un allanamiento.

La mujer fue condenada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación, encabezada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) junto a la División Antinarcóticos de la Policía de Cutral Co, permitió recolectar pruebas que la vincularon directamente con la venta de drogas.

El allanamiento se realizó en una vivienda del barrio Centro Sur, donde se secuestraron 563,4 gramos de marihuana, 496,3 gramos de cocaína y recortes de nylon. Además, en el marco de la pesquisa, se constató el ingreso y salida de personas que permanecían pocos minutos en el lugar y se retiraban con pequeños envoltorios, un indicio claro de maniobras de comercialización conocidas como “pasamanos”.

Si bien en la etapa inicial el MPF había imputado a González por el delito agravado de comercialización de estupefacientes —entre otros motivos, por la presunta participación de un menor de edad—, esos agravantes no pudieron acreditarse y no fueron incluidos en el acuerdo final.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo homologó el acuerdo pleno presentado por la fiscalía, dejando firme la condena contra la acusada.