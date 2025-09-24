Cutral Co: Concejales se reunieron con taxistas y avanzan en la prohibición de Uber

En una reunión realizada este miércoles, concejales de la ciudad se encontraron con representantes del sector de taxis para dialogar sobre la posible habilitación del servicio de Uber. Según indicaron los trabajadores, el encuentro fue positivo y concluyó con el compromiso de los ediles de no habilitar la plataforma en la ciudad.

Un vocero del sector expresó que la llegada de Uber sería perjudicial para los taxistas locales, afectando directamente sus fuentes de trabajo. Ante este planteo, los concejales acordaron avanzar en una ordenanza para prohibir el funcionamiento de la aplicación en Cutral Co.

La normativa será votada este jueves y se espera su aprobación sin mayores objeciones.

Desde el sector taxista celebraron la decisión y agradecieron el respaldo del cuerpo legislativo local: “Esto significa una defensa al trabajo formal y regulado que brindamos desde hace años en la ciudad”, indicaron.