Cutral Co: comenzó el juicio por la explosión en la refinería NAO

Este martes inició en los tribunales de Cutral Co la primera audiencia del juicio por la explosión ocurrida en septiembre de 2022 en la refinería Nao, una tragedia que dejó tres víctimas fatales y un sobreviviente. Tras 43 meses de espera, familiares de las víctimas se hicieron presentes desde temprano, incluso bajo la lluvia, reclamando justicia.

La sala de audiencias se vio colmada debido a la cantidad de imputados, defensores y representantes de la fiscalía y la querella. El proceso contará con decenas de testigos y se prevé que se extienda durante varias semanas, aunque no se descartan demoras por planteos de las defensas.

Durante la jornada se recordó que el tanque que provocó la explosión ya había presentado fallas en 2021, lo que refuerza las sospechas de negligencia. Además, se cuestionó la falta de sistemas adecuados contra incendios al momento del hecho.

Familiares de las víctimas expresaron su dolor y denunciaron falta de acompañamiento tanto de la empresa como del sindicato y organismos de control. También insistieron en que “faltan responsables” en el juicio y pidieron una condena ejemplar.

El caso vuelve a poner en debate las condiciones de seguridad en la actividad petrolera y la responsabilidad de las empresas y organismos de control para evitar tragedias similares.