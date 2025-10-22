Cutral Co celebró su 92° aniversario con un emotivo desfile cívico-militar

La ciudad conmemoró este miércoles su 92° aniversario con un tradicional desfile cívico-militar, acompañado por vecinos, instituciones y autoridades locales. El acto central fue encabezado por el intendente Ramón Rioseco, junto a autoridades provinciales y municipales y destacó el crecimiento de la ciudad y el compromiso con el desarrollo educativo, social y urbano.

En su discurso, Rioseco expresó: “Es un día particular y de reflexión. Queremos festejar el cumpleaños de nuestra ciudad con respeto, cariño y trabajo”. Asimismo, agradeció el acompañamiento del gobierno provincial durante el último año, al que calificó como un periodo de avances importantes para la comunidad.

Entre los logros destacados, mencionó la ampliación del Instituto de Formación Docente N°14 y de la EPET N°1, instituciones clave para la formación de jóvenes de la comarca. Además, hizo referencia al avance en la construcción de la planta cloacal, ubicada en Plaza Huincul pero utilizada mayormente por los vecinos de Cutral Co.

Uno de los puntos centrales del discurso fue el impulso a la educación superior, con la implementación de nueve carreras universitarias disponibles para los jóvenes de la ciudad y alrededores. “Queremos que nuestros jóvenes puedan formarse y obtener un título universitario sin tener que irse lejos de su casa”, afirmó el intendente.

Rioseco también resaltó los trabajos de embellecimiento urbano y presentó la ampliación del parque solar, que sumará 30 megavatios a la capacidad energética de la ciudad. “Cutral Co es una ciudad joven, con mucho por crecer aún. Apostamos a la energía limpia, al futuro y al bienestar de nuestra gente”, concluyó.

El desfile, cargado de emoción y participación ciudadana, fue el cierre perfecto para una jornada que celebró la historia, el presente y el futuro de Cutral Co.