Cutral Co celebró el Segundo Festival Ciclístico Infanto Juvenil con gran participación familiar

En el marco del Mes de las Infancias, se llevó a cabo el Segundo Festival Ciclístico Infanto Juvenil en la pista de ciclismo de Cutral Co, con la participación de niños desde los 2 años y el acompañamiento de numerosas familias que se acercaron a disfrutar de la jornada.

El evento contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco, además de autoridades locales del deporte y del Club Municipal.

Durante el festival, el presidente del Club Deportivo y Cultural Municipales de Cutral Co Asociación Civil, José Navarrete, agradeció el apoyo del Ejecutivo y del Legislativo para concretar la actividad y anunció un homenaje a José Rioseco, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de septiembre.

A su turno, Carolina Alarcón, integrante de la Comisión del Club Municipal, destacó la gran convocatoria y expresó: “Padres y niños disfrutaron de un hermoso día, compartieron un chocolate y vivieron una carrera muy emocionante”.

El encuentro no solo promovió la práctica del deporte desde la infancia, sino que también reforzó el sentido comunitario y el disfrute en familia en torno al ciclismo.