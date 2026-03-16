Cutral Co avanza con la ampliación de su parque solar y sumará un transformador clave para el sistema eléctrico

El intendente Ramón Rioseco y el gobernador Rolando Figueroa firmaron acuerdos para ampliar el parque solar de 3,5 a 30 megavatios y fortalecer la infraestructura energética de la ciudad.

La ciudad de Cutral Co dio un nuevo paso en su política de desarrollo energético con la firma de dos acuerdos estratégicos: la ampliación del parque solar local y el financiamiento conjunto para instalar un nuevo transformador eléctrico que permitirá aumentar la capacidad del sistema.

El acto fue encabezado por el intendente Ramón Rioseco y el gobernador Rolando Figueroa, junto a representantes de la empresa Kaiser Energy, encargada del proyecto de ampliación.

Durante su intervención, Rioseco destacó la importancia de apostar a las energías limpias y a la planificación a largo plazo. “Tenemos que pensar en la sociedad a 30 o 50 años, en la transición energética y en el cuidado del medio ambiente”, afirmó. El jefe comunal recordó que Cutral Co ya cuenta con el parque solar más grande de la Patagonia y aseguró que la ampliación a 30 megavatios posicionará a la ciudad como uno de los principales polos de energía renovable del país.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa valoró el trabajo conjunto entre la provincia, el municipio y el sector privado para impulsar inversiones energéticas. “Neuquén no puede quedar ajeno a la migración hacia energías renovables. Este parque solar es un paso clave para generar más desarrollo y competitividad para la provincia”, señaló.

El mandatario provincial también remarcó que el crecimiento energético debe traducirse en beneficios para la producción local. “Queremos que la energía que generamos sirva para abaratar costos y fortalecer a la industria, el turismo y la producción neuquina”, sostuvo.

Con esta iniciativa, Cutral Co proyecta multiplicar casi por diez su capacidad de generación solar, consolidando su perfil como referente en energías limpias dentro de la provincia de Neuquén.