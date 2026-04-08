Cutral Co: asamblea de trabajadores por problemas edilicios y falta de calefacción en organismo provincial

Trabajadores de Desarrollo Social de provincia en Plaza Huincul realizaron una asamblea este miércoles por la mañana en reclamo de soluciones ante problemas edilicios, falta de calefacción y deficiencias en el suministro de gas.

El conflicto se desarrolla en un edificio ubicado en el sector de barrio Central, donde funciona una delegación que —según señalaron— presenta inconvenientes desde hace varios días. Entre las principales dificultades, los empleados denunciaron la falta de calefacción debido a fallas en la caldera y la ausencia de suministro de gas, situación que se agrava con la llegada de las bajas temperaturas.

Durante la jornada, se registró además la presencia de personal de Bomberos y Policía tras un aviso por una presunta fuga de gas. Sin embargo, tras las inspecciones correspondientes, no se habrían detectado pérdidas, lo que generó confusión entre los trabajadores presentes. “Es raro porque nunca hubo problemas de gas en este sector y hoy aparece esta situación”, indicaron.

La protesta incluyó una asamblea dentro del edificio, con la participación de delegados gremiales y referentes de ATE, quienes evalúan los pasos a seguir ante la falta de respuestas.

Según trascendió, la semana pasada se había dispuesto que el personal no concurriera a sus puestos hasta tanto se resolvieran los problemas de calefacción. Sin embargo, en las últimas horas esa directiva habría cambiado, lo que derivó en la actual medida de fuerza.

Los trabajadores aseguran que las condiciones no están dadas para desarrollar tareas con normalidad y advierten que la situación responde tanto a problemas edilicios como estructurales. “Ya se siente el frío en el edificio, no se puede trabajar así”, manifestaron.

Por el momento, no hubo información oficial sobre plazos de solución. Se espera que, tras la asamblea, los delegados definan las acciones a seguir en medio de un conflicto que suma tensión en el ámbito estatal local.