Cutral Co amplía horarios para mamografías gratuitas en el marco del Octubre Rosa

En el hospital de Cutral Co ya se puede acceder a mamografías gratuitas con horarios extendidos, sin turno previo ni orden médica. La medida forma parte de la campaña provincial por el Octubre Rosa, impulsada por el Ministerio de Salud de Neuquén según información oficial de provincia.

Está dirigida a mujeres y varones trans de entre 50 y 69 años que no se hayan hecho el estudio en los últimos dos años. El objetivo es facilitar la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en la provincia.

En el caso de las personas de entre 40 y 49 años y de 70 años o más que tengan riesgo incrementado consultar al equipo de salud sobre la edad de inicio de los estudios diagnósticos y su frecuencia.

Además de Cutral Co, participan hospitales de Zapala, Añelo, Chos Malal, Villa La Angostura, Castro Rendón y Heller.

Para más información acerarse al sector de imágenes del Hospital Complejidad.