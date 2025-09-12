Cutral Co adhirió a la ley provincial que garantiza el acceso a baños públicos para pacientes con colitis ulcerosa

En un importante avance para la comunidad, el Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó por unanimidad la adhesión a la ley provincial que reconoce los derechos de pacientes con colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal crónica.

La iniciativa fue impulsada por Verónica Marifil, madre de una paciente, quien reclamó públicamente la implementación local de esta normativa. La ley provincial ya está vigente en Neuquén y establece que los pacientes que padecen esta patología pueden acceder de manera inmediata a baños públicos, tanto en espacios estatales como privados de acceso público, mediante una credencial oficial que acredita su condición.

Marifil comentó que mantuvo un encuentro con el presidente del Concejo Deliberante para presentar su inquietud. Fruto de ese diálogo, se elaboró un proyecto que fue ingresado en la sesión de ayer y recibió el respaldo unánime de los concejales.

Con esta aprobación, ahora se espera la sanción de la ordenanza correspondiente que permitirá implementar de manera efectiva este derecho en la ciudad. La adhesión representa un paso significativo hacia la inclusión y el respeto a las personas que conviven con enfermedades intestinales crónicas.