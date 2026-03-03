Cursos gratuitos en el CFP N°4 de Plaza Huincul

El Centro de Formación Profesional N°4 de Plaza Huéncul abrió sus inscripciones para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia variedad de cursos gratuitos destinados a la comunidad. El director de la institución, profesor Samir Zeran, detalló la propuesta educativa en una entrevista radial, destacando la importancia de acercar capacitaciones laborales accesibles y de calidad.

📍 Ubicación: Azucena Maizani 670, Barrio Central, ex talleres de la EPET 10.

📅 Inicio de clases: lunes 9 de marzo de 2026.

🕗 Horarios de inscripción: de lunes a viernes, en los tres turnos.

Oferta académica

Turno mañana (8:30 a 12:00):

Auxiliar administrativo contable (lunes a viernes).

Decorador de tortas (lunes, miércoles y viernes, 9:00 a 12:00).

Turno tarde (14:00 a 17:30):

Operador de sistema de gestión contable (lunes, miércoles y viernes).

Secretariado jurídico (lunes a viernes).

Soldador básico (cupos completos hasta mayo; nuevas inscripciones en junio).

Chocolatero (lunes, miércoles, jueves y viernes).

Cocina saludable (martes, 18:30 a 22:00).

Turno vespertino (18:30 a 22:00):

Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias (lunes, miércoles y viernes).

Autocad (lunes a jueves).

Autocad para gasistas (viernes).

Cocinero especializado en cocina saludable (martes).

Operador en electrónica básica (lunes a viernes).

Próximos cursos: reparación de electrodomésticos y pequeñas herramientas (segundo cuatrimestre).

Novedades y convocatoria

El curso de soldador básico se dictará en tres cortes durante el año, lo que permitirá nuevas inscripciones en junio. Además, se convoca especialmente a auxiliares de servicio para el curso de cocina saludable, que aún cuenta con vacantes.

El director Zeran subrayó que la propuesta busca fortalecer la capacitación laboral en la región, brindando herramientas prácticas para la inserción en distintos rubros productivos.