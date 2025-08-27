Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones de octubre

La Jefatura de Gabinete publicó la resolución 347/2025, donde se fijan los montos que percibirán los ciudadanos que cumplan funciones como autoridades de mesa y delegados durante las elecciones de octubre.

Según lo dispuesto en el Boletín Oficial, los viáticos establecidos van de $40.000 a $120.000, dependiendo del rol asignado:

Autoridades de mesa : $40.000.

: $40.000. Capacitación : quienes participen en las actividades reconocidas por la Justicia Nacional Electoral recibirán un adicional de $40.000.

: quienes participen en las actividades reconocidas por la Justicia Nacional Electoral recibirán un adicional de $40.000. Delegados en locales de votación : $80.000.

: $80.000. Delegados judiciales : $40.000, por reportar incidencias a la Cámara Nacional Electoral.

: $40.000, por reportar incidencias a la Cámara Nacional Electoral. Delegados tecnológicos: $120.000, a cargo de la supervisión del sistema biométrico de verificación de identidad.

Desde el Gobierno explicaron que el pago adicional por capacitación busca incentivar la formación de las autoridades y garantizar un mejor funcionamiento durante los comicios.