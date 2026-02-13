Criancero denuncia que le faenaron cuatro caballos en la zona rural

Un criancero de la región denunció que desconocidos le faenaron cuatro caballos en su campo ubicado sobre la Ruta Provincial 17, en dirección a Picún Leufú. El hecho habría ocurrido durante la noche del jueves, según estimó el propio damnificado.

De acuerdo con su testimonio, al recorrer el predio en la mañana siguiente constató la ausencia de los animales y halló restos que evidenciaban la faena clandestina. El productor aseguró que no es la primera vez que sufre este tipo de delito: en total, ya le han matado seis caballos en los últimos tiempos.

El puestero manifestó además su malestar por la falta de controles en la zona rural. “La Policía no realiza recorridos”, afirmó, al tiempo que señaló que otros vecinos también han sido víctimas de hechos similares.

La problemática no es nueva en el sector. Desde el año pasado, crianceros de los alrededores vienen denunciando reiteradamente casos de abigeato y faena ilegal, lo que genera preocupación y pérdidas económicas en la actividad.

El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades y se aguarda el avance de la investigación para determinar a los responsables.