Crece la preocupación por personas en situación de calle en Neuquén: estiman entre 650 y 700 casos

Un relevamiento realizado por Red Solidaria junto a distintas organizaciones sociales, iglesias y voluntarios encendió la alarma sobre la creciente cantidad de personas en situación de calle en la ciudad de Neuquén.

Según explicó el referente provincial de la organización, Alberto Cámpora, en las últimas semanas se registraron 671 encuentros con personas que atraviesan esta problemática, lo que permite estimar que actualmente hay entre 650 y 700 personas viviendo en la calle. “El número es movible, pero sabemos que es muy alto. Con que haya una sola persona ya es una tragedia”, expresó.

El informe también revela datos preocupantes sobre el perfil de esta población: la mayoría son varones jóvenes de entre 20 y 40 años, en su mayoría oriundos de la provincia, y cerca del 70% presenta consumos problemáticos de alcohol o drogas.

Cámpora señaló que se trata de una problemática compleja, vinculada a múltiples factores como adicciones, conflictos familiares y exclusión social. Además, remarcó que el abordaje requiere un trabajo integral y sostenido: “Esto se resuelve de a uno, con acompañamiento, porque cada historia es distinta”.

Desde la organización advirtieron que la situación se ha agravado en los últimos años y la calificaron como uno de los momentos más críticos en más de dos décadas de trabajo en territorio.

Asimismo, destacaron la necesidad de una mayor intervención del Estado y de políticas públicas articuladas en materia de salud, seguridad y contención social. “Es una responsabilidad de todos, no se puede mirar para otro lado”, sostuvo.

El relevamiento también detectó la presencia de niños y adolescentes en situación de calle, lo que profundiza la preocupación. Mientras tanto, desde Red Solidaria continúan trabajando junto a voluntarios para brindar asistencia, aunque insisten en que la solución requiere medidas estructurales urgentes.