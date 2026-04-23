Cortes de tránsito por el acto del 60° aniversario en Plaza Huincul

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la Dirección de Tránsito, informó que este viernes 24 de abril se implementarán cortes y desvíos vehiculares con motivo del acto protocolar por el 60° aniversario de la institucionalización de la ciudad.

Las restricciones comenzarán a las 8:00 horas y se mantendrán hasta la finalización del evento. Los cortes afectarán la Avenida San Martín en el tramo comprendido entre las calles Azucena Maizani y Fermín Godoy, incluyendo las intersecciones de las calles ubicadas entre Manuel Belgrano y la mencionada avenida: Fermín Godoy, Comahue, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Toribio Otaño.

Desde el área de Tránsito también se informó que el transporte pesado que ingrese a la ciudad será desviado por calle Azucena Maizani hacia la Ruta Provincial N° 17, para luego retomar por Ruta Nacional N° 22 a la altura de Plaza de las Banderas.

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal dispuesto en los operativos.