Corte en la Ruta 22: los manifestantes levantaron la medida tras la llegada de Gendarmería

Los manifestantes que este miércoles mantenían interrumpida la Ruta Nacional 22 a la altura de Plaza Huincul decidieron levantar el corte luego de un diálogo con personal de Gendarmería que se acercó al lugar.

Una de las integrantes del grupo explicó los motivos de la protesta: “Tuvimos que realizar este reclamo porque no hubo acuerdos con el intendente de Plaza Huincul. No solo somos monotributistas, también hay personal de decreto y personas desocupadas”, señaló.

Según indicaron, durante todo el año intentaron mantener instancias de negociación con el Ejecutivo municipal sin obtener respuestas. “Hoy presentamos un petitorio reclamando que se reincorpore a los monotributistas que fueron dados de baja por falta de presupuesto”, detallaron.

La manifestante también pidió disculpas por las molestias causadas: “Pedimos disculpas a la sociedad por el corte, pero queremos ser escuchados. Necesitamos negociar”, afirmó.

Luego del arribo de Gendarmería y tras mantener una conversación con los manifestantes, se resolvió suspender la medida y liberar completamente la ruta. No se registraron incidentes.