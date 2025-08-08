Copelco y UTN lanzan programa de alfabetización digital para personas adultas

La Cooperativa Copelco firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para poner en marcha “Digitalizando Experiencias”, un programa de capacitación tecnológica especialmente diseñado para personas adultas.

El objetivo principal de esta iniciativa es brindar herramientas prácticas que permitan a las y los participantes desenvolverse con mayor seguridad y autonomía en el entorno digital actual.

🔍 ¿Qué incluye el programa?

✅ Manejo básico de celulares y computadoras

✅ Navegación segura en internet y prevención de ciberdelitos

✅ Compras online y uso responsable de plataformas digitales

✅ Inscripción en trámites virtuales, turnos y redes sociales

El acto de lanzamiento contó con la presencia del Decano de la UTN, Ing. Pablo Oscar Liscovsky, el Secretario de Bienestar Estudiantil, Sr. Pablo Mendoza, y el Presidente de Copelco, Ing. Máximo Cisneros, quienes remarcaron la importancia de empoderar a los adultos a través de la educación digital.