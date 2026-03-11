Copelco refuerza su servicio social con vacunación y atención directa a la comunidad

En el marco de una jornada de servicio social realizada en espacios públicos, la cooperativa Copelco llevó adelante una actividad destinada a acercar atención y prestaciones de salud a la comunidad. Durante el encuentro, el presidente de la institución, Máximo Cineros, destacó la buena recepción que tienen estas iniciativas entre los vecinos.

“Hemos notado que tiene mucha adhesión que el servicio esté más al alcance de la gente en la vía pública. La comunidad pasa, consulta y recibe atención”, señaló el dirigente, al referirse a la modalidad de trabajo que busca facilitar el acceso a distintos servicios.

Por otro lado, el presidente de la cooperativa realizó un balance tras el reciente aniversario de la institución. Destacó el acuerdo alcanzado con la provincia, el EPEN y los municipios en materia tarifaria, lo que permitió ordenar la situación financiera y fortalecer el funcionamiento de la entidad. “Cuando más fuerte esté la cooperativa, mejor es para la gente”, afirmó.

Cineros también resaltó la calidad del servicio eléctrico que se brinda en la región y el sistema de control que existe tanto desde la propia cooperativa como desde el Estado. En ese sentido, remarcó que Cutral Có y Plaza Huincul se encuentran entre las ciudades mejor iluminadas de la provincia de Neuquén, lo que contribuye a la seguridad urbana y al funcionamiento de herramientas de prevención como las cámaras municipales.

Finalmente, dejó un mensaje para los asociados e invitó a participar de este tipo de actividades comunitarias. “Aprovechen estos eventos en la vía pública. El servicio social es muy humano, llega hasta lo más íntimo de cada persona, que es la salud de la familia. Es un servicio gratuito que difícilmente se vea en las grandes ciudades, pero que existe donde hay cooperativas”, concluyó.