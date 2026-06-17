COPELCO finalizó una obra histórica que fortalecerá el sistema eléctrico de Cutral Co y Plaza Huincul

La Cooperativa COPELCO anunció la finalización de una obra considerada histórica para las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, un proyecto estratégico que representa un importante avance para el sistema eléctrico de la comarca y que permitirá planificar y ejecutar futuras obras de infraestructura en beneficio de ambas comunidades.

Desde la entidad destacaron que la concreción de este proyecto marca un antes y un después en el desarrollo de la red eléctrica regional, fortaleciendo la capacidad operativa y acompañando el crecimiento urbano que experimentan las dos ciudades.

Asimismo, COPELCO expresó un especial reconocimiento a todos los trabajadores que participaron en la ejecución de la obra. Según señalaron, el esfuerzo, la responsabilidad y la dedicación del personal fueron fundamentales para alcanzar este objetivo, dejando una huella significativa en el desarrollo de la infraestructura energética de la región.

La cooperativa remarcó que el compromiso y la capacidad técnica de sus empleados hicieron posible la concreción de una obra de gran relevancia, destinada a mejorar la calidad del servicio y garantizar una mayor proyección para futuras inversiones.

Finalmente, destacaron que la culminación de esta obra no solo representa un avance tecnológico, sino también un ejemplo de lo que puede lograrse mediante el trabajo en equipo, la vocación de servicio y el compromiso con la comunidad, valores que consideran esenciales para el crecimiento y desarrollo de Cutral Co y Plaza Huincul.